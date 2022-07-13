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22:00 (мск), источник: © РИА Новости

Алиханов назвал рекомендации ЕК по транзиту первым шагом в решении проблемы

КАЛИНИНГРАД, 13 июл — РИА Новости. Рекомендации ЕК по транзиту — только первый шаг в решении проблемы, требуется аналогичное решение по автомобильным перевозкам, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Власти региона продолжают добиваться полного снятия ограничений по транзиту грузов в область через Литву из других регионов России, сообщил он.

Источник: © РИА Новости

«Благодарю коллег из МИД России за этот результат», — добавил чиновник.

Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно им железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением ряда условий.

Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожные перевозки допускаются при осуществлении необходимого контроля, постановили в органе ЕС.

Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.

Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно. Если ситуация с транзитом не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы жесткие меры. По словам Захаровой, их подготовка уже завершилась.

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