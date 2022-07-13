Алиханов назвал рекомендации ЕК по транзиту первым шагом в решении проблемы

«Благодарю коллег из МИД России за этот результат», — добавил чиновник.
Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно им железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением ряда условий.
Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожные перевозки допускаются при осуществлении необходимого контроля, постановили в органе ЕС.
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно. Если ситуация с транзитом не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы жесткие меры. По словам Захаровой, их подготовка уже завершилась.