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01:11 (мск), источник: © РИА Новости

В офисе Зеленского назвали условия перехода ВСУ к контрнаступлению

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для перехода украинских войск в контрнаступление требуются бронированные машины.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Нам не хватает мобильных систем ПВО… и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», — отметил он в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

По словам Арестовича, Украина нашла способ противостоять российской артиллерии, но бронетехники все еще не хватает.

«Как только это (поставки бронетехники) произойдет — замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению», — добавил он.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете Times заявил, что Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны.

В этих целях собираются «миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием».

В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал подобные заявления безосновательной попыткой психологического давления на местное население.

По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, у Киева нет возможности перейти в масштабное контрнаступление, поскольку ее войска деморализованы, оперативно-стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ.

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