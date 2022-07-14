В офисе Зеленского назвали условия перехода ВСУ к контрнаступлению

«Нам не хватает мобильных систем ПВО… и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», — отметил он в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).
«Как только это (поставки бронетехники) произойдет — замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению», — добавил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете Times заявил, что Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны.
В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал подобные заявления безосновательной попыткой психологического давления на местное население.
По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, у Киева нет возможности перейти в масштабное контрнаступление, поскольку ее войска деморализованы, оперативно-стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ.