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09:37 (мск), источник: © РИА Новости

Токаев поручил создать условия для релокации уходящих из России компаний

НУР-СУЛТАН, 14 июл — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для привлечения иностранных компаний, уходящих с российского рынка.

Источник: © РИА Новости

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — сказал он в четверг на расширенном заседании правительства.

Президент напомнил, что ранее поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. «Данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч. В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет», — констатировал он.

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