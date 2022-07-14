Токаев поручил создать условия для релокации уходящих из России компаний

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — сказал он в четверг на расширенном заседании правительства.
Президент напомнил, что ранее поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. «Данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч. В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет», — констатировал он.