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10:46 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: Байден попросит премьера Израиля увеличить военную помощь Украине

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече в Иерусалиме в четверг попросит премьера Израиля Яира Лапида увеличить военную помощь Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Байден попросит Лапида в четверг увеличить военную помощь Израиля Украине», — говорится в сообщении портала.

Как отмечается, до настоящего момента Израиль не осуществлял поставки современного вооружения на Украину.

Ранее в мае СМИ сообщали, что Израиль отклонил просьбу США позволить Берлину поставить Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии с использованием израильских технологий. В феврале сообщалось, что еще до начала российской спецоперации на Украине США пытались поставить Украине «Железный купол» из наличия своей армии, однако тогда Тель-Авиву удалось найти рычаги и помешать этому.

Президент США Джо Байден начал визит на Ближний Восток, его самолёт в среду днем приземлился в аэропорту Бен Гурион. В ходе своего первого ближневосточного турне в должности президента США 13—16 июля Байден, помимо Израиля, посетит также Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

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