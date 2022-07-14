СМИ: Байден попросит премьера Израиля увеличить военную помощь Украине

«Байден попросит Лапида в четверг увеличить военную помощь Израиля Украине», — говорится в сообщении портала.
Ранее в мае СМИ сообщали, что Израиль отклонил просьбу США позволить Берлину поставить Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии с использованием израильских технологий. В феврале сообщалось, что еще до начала российской спецоперации на Украине США пытались поставить Украине «Железный купол» из наличия своей армии, однако тогда Тель-Авиву удалось найти рычаги и помешать этому.
Президент США Джо Байден начал визит на Ближний Восток, его самолёт в среду днем приземлился в аэропорту Бен Гурион. В ходе своего первого ближневосточного турне в должности президента США 13—16 июля Байден, помимо Израиля, посетит также Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.