Источник раскрыл детали соглашения по зерновому вопросу

В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что ВВС Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты.
«Подразумевается, что в непосредственной близости от украинских территориальных вод будет создана зона безопасности, где будет осуществляться контроль судов, следующих в порты», — сказал собеседник агентства.
«Контроль будут осуществлять турецкая сторона и ООН. Это легло в основу предложенного механизма по работе координационного центра в Стамбуле. Технические детали еще будут обсуждаться», — рассказал собеседник агентства.
«Все стороны настроены на то, чтобы механизм начал работать. Технические детали будут обсуждены. Все стороны понимают важность решения», — добавил собеседник агентства.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию «зернового вопроса», проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения «зернового вопроса».
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.