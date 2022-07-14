В МИДе назвали требованием к Украине «признание территориальных реалий»

Требования России по соглашению с Украиной сохраняются, в случае возобновления переговоров российская сторона будет настаивать на получении «внятного ответа» на свои предложения, сообщил «Интерфаксу» замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
«Российский подход остается прежним: будущее соглашение должно фиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик», — сказал Руденко.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что о возобновлении переговоров по мирному соглашению речи сейчас не идет. Российский президент Владимир Путин на прошлой неделе говорил, что Москва не отказывается от мирных переговоров. «Те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет договариваться», — предупредил он.
Мирные переговоры России и Украины приостановились в середине мая, российская сторона возложила ответственность за их заморозку на Киев. Глава украинской делегации депутат Верховной рады Давид Арахамия в начале июня заявил, что возобновление диалога возможно при прочной переговорной позиции Украины. По его словам, усилить переговорную позицию Киева способны поставки оружия и «контрнаступательные операции в некоторых местах» в августе.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля, с того момента российские военные и силы ДНР и ЛНР взяли под контроль всю территорию Луганской народной республики, значительные территории Херсонской и Запорожской областей, города Балаклея и Изюм в Харьковской области и др. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что военные ЛНР переброшены на донецкое направление, чтобы «ускорить освободительную операцию Донецкой народной республики».