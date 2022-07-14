США разрешили сделки с Россией по удобрениям, продовольствию, лекарствам и медоборудованию

«Все трансакции… в отношении: производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств… профилактики, диагностики или лечение COVID-19… текущих клинических испытаний и других медицинских исследований разрешены», — говорится в документе на сайте Минфина.
В пресс-релизе Мифина подчеркивается, что американские санкции также больше не распространяются на операции, связанные с Gazprom Germania и казахстанским «Альфа-банком». Ранее немецкая «дочка» «Газпрома» была взята правительством Германии под долгосрочное управление.
30 марта, спустя месяц после введения первых экспортных санкций США против России, американская сторона приравняла российские удобрения к продуктам первой необходимости, что фактически вывело их из-под возможных санкций.