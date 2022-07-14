Лукашенко: мы потеряли Украину задолго до начала спецоперации

«И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции. Тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности. Когда нам чудом удавалось привезти на эту сцену украинцев, даже тех, которые давно живут в других странах», — сказал Лукашенко в Витебске, открывая фестиваль «Славянский базар». Выступление президента показал телеканал «Беларусь 1».
Вместе с тем Лукашенко заявил, что «чего бы это ни стоило, на открытии “Славянского базара” звучал украинский язык». «И будет звучать! В том числе сегодня. Более того, он будет здесь звучать всегда!» — заявил белорусский президент. Он также выразил уверенность, что Украина, братский украинский народ, вернётся в свою славянскую семью.
Лукашенко отметил, что девиз фестиваля «Через искусство — к миру и взаимопониманию» снова актуален как никогда. По его словам, во времена создания фестиваля и подумать не могли, что единый славянский мир, мощный своей тысячелетней историей, будет поставлен в условия политического и культурного выживания, что будут потеряны простые человеческие ценности, которые так важны в отношениях между странами и народами: дружба, доверие, искренность.
«Мы даже не могли представить, что с политической карты исчезнет дружественная нам Югославия, постсоветское пространство погрузится в череду вооружённых конфликтов, а блок НАТО, военный блок, расширится на восток, раскидав славян по разные стороны баррикад», — подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко считает, что нужно делать все, чтобы фестиваль в Витебске и далее развивался, чтобы сюда приезжали люди из разных уголков планеты. «Пусть никто не сомневается: наша славянская душа всё выдержит, в очередной раз перестрадает, а идеи добра, мира и справедливости вновь восторжествуют. Как бы Запад ни пытался отделить нас железным занавесом, к нам продолжают приезжать гости из Европы и с других континентов», — добавил он. Лукашенко отметил, что стремление людей к дружбе и миру преодолеет любые препятствия.
«В современном безумном, ошалевшем мире, отменяющем культуру и языки, отвергающем людей по национальным и прочим признакам, наш фестиваль стал чуть ли не единственным живительным родником, источником созидания и новых свершений», — заявил глава государства.