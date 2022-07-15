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01:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Палата представителей США поддержала ограничения при продаже Турции F-16

Палата представителей Конгресса США проголосовала за поправку к оборонному бюджету, которая усложнит передачу Турции истребителей F-16. Они требуют гарантий, что Анкара не будет вторгаться на них в воздушное пространство Греции.

Источник: AFP 2022

За проголосовали 244 конгрессмена, против — 179, передает Reuters. С инициативой выступил представители Демократической партии Фрэнк Пэллон и Крис Паппас.

После того, как Палата представителей проголосует за оборонный бюджет на $850 млрд, свою версию документа будет утверждать Сенат. После этого две палаты должны будут выработать консолидированную версию документа.

Турцию исключили из программы производства F-16 за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400. Сейчас взгляды Вашингтона на этот вопрос изменились. На фоне спора о включении в НАТО Финляндии и Швеции в Пентагоне заявляли, что США полностью поддерживают планы Анкары по модернизации своего парка F-16, и назвала Турцию «высоко ценимым стратегическим союзником НАТО». Вместе с тем, по информации СМИ, Анкара не привязывала свои требования по расширению НАТО с программой F-16.

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