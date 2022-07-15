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05:20 (мск), источник: © РИА Новости

Bloomberg раскрыло план России по противодействию нефтяной инициативе G7

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В России планируют создать собственный эталонный сорт нефти, с помощью которого Москва сможет противостоять попыткам Запада ударить по ее доходам от продажи энергоресурса, пишет Bloomberg.

Источник: © РИА Новости

«Правительство России разработало план создания национального эталона нефти в следующем году, так как оно стремится защитить себя от попыток Запада ограничить приток нефтедолларов в страну», — сообщает агентство.

Издание утверждает, что ознакомилось с документом, согласно которому ключевые российские министерства, нефтедобытчики и центральный банк планируют в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе.

«Согласно плану, Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года», — уточняет агентство.

При этом подчеркивается, что инициатива находится «на ранней стадии».

Неназванные собеседники Bloomberg в Москве подтвердили планы по установлению контрольного ценового показателя нефти, отметив, что это позволит бороться с внешним давлением, и напомнили о нефтяных инициативах G7.

Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем введения эмбарго на нефть, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и «санкционная премия» в нефтяных котировках позволяют Москве даже при продажах со скидкой обеспечивать доходы в бюджет.

В конце июня страны «Большой семерки» договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по цене, согласованной с международными партнерами, или дешевле.

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