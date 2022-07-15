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11:58 (мск), источник: © РИА Новости

Reuters: МИД КНДР жестко ответил на решение Киева разорвать дипотношения

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украина не имеет права осуждать решение Пхеньяна о признании Донецкой и Луганской республик после присоединения к несправедливым и незаконным действиям США в отношении Северной Кореи, приводит заявление МИД КНДР Reuters.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Киев не имеет права оспаривать наши легитимные действия в рамках суверенитета после того, как украинские власти в прошлом поддерживали санкции США против КНДР из-за ракетно-ядерной программы. Мы будем и впредь укреплять и развивать дружеские отношения и сотрудничество со всеми странами, которые уважают наш суверенитет и относятся к нам благосклонно», — говорится в сообщении.

Дипведомство обвинило Вашингтон в проведении «враждебной политики» по отношению к Пхеньяну, подчеркнув, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи представляет собой средство самообороны.

Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.

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