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15:53 (мск), источник: © РИА Новости

Путин провел перестановки в правительстве

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Документ опубликован на сайте Кремля.

Источник: Reuters

«В соответствии с пунктом “д” статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли Российской Федерации», — говорится в указе.

Он вступает в силу со дня подписания.

До этого кандидатуру Мантурова утвердила Госдума.

Одновременно глава государства освободил от должности заместителя председателя правительства Юрия Борисова и назначил его генеральным директором «Роскосмоса» вместо Дмитрия Рогозина.

Еще одним указом Путин внес изменения в структуру правительства — вице-премьеров снова стало десять. Несколько дней назад президент увеличил их число до 11, введя должность зампреда правительства — министра промышленности и торговли.

Действующими вице-премьерами остаются Юрий Трутнев, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.

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