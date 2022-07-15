Путин провел перестановки в правительстве

«В соответствии с пунктом “д” статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли Российской Федерации», — говорится в указе.
Он вступает в силу со дня подписания.
До этого кандидатуру Мантурова утвердила Госдума.
Одновременно глава государства освободил от должности заместителя председателя правительства Юрия Борисова и назначил его генеральным директором «Роскосмоса» вместо Дмитрия Рогозина.
Действующими вице-премьерами остаются Юрий Трутнев, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.