Еврокомиссия предложила исключить сельхозпродукцию из санкций

Еврокомиссия (ЕК) предложила уточнить санкции против России, чтобы они «никоим образом не были направлены на сельскохозяйственную продукцию», сообщается на ее сайте.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отдельно добавил, что в дополнении к новому пакету представит Евросовету свои предложения о включении в санкционный список «большего числа физических и юридических лиц». Им будут грозить заморозка активов и запрет на въезд в ЕС.
Российские власти считают западные санкции незаконными.
О том, что Еврокомиссия примет новый пакет санкций, ранее сообщили источники Reuters. Один из них назвал его не седьмым, а «шестым с половиной» пакетом, поскольку, по словам собеседника агентства, он будет не столь масштабным, как прошлые. В частности, будут расширены ранее введенные санкции на импорт Россией товаров, которые могут использоваться в военных целях, пишет агентство.
Президент Украины Владимир Зеленский оценивал объем заблокированной продукции от 20 млн до 25 млн т. Президент России Владимир Путин говорил, что речь идет о 5−6 млн т пшеницы и 7 млн т кукурузы.
В ООН предупредили, что ситуация с украинским зерном может усугубить глобальный продовольственный кризис, и призывали Россию разблокировать порты. Москва же неоднократно заявляла, что не препятствует проходу судов, а доставлять зерно они не могут, поскольку Киев заминировал порты. Путин также подчеркивал, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться намного раньше спецоперации, а западные санкции против России лишь усугубили ее.
Посредником по вопросу украинского зерна выступила Турция. 13 июля делегации России, Украины, Турции и ООН провели переговоры в Стамбуле. Во время них Москва представила свои предложения по разрешению ситуации. Как сообщили в Минобороны, большинство участников консультаций их поддержали и в ближайшее время работа над итоговым документом под названием «Черноморская инициатива» будет завершена.