России нужна кардинальная перестройка экономики, заявил Топилин

«Мне не нравится слово “импортозамещение”. Оно принижает тот грандиозный процесс, который за ним стоит. Ведь речь сегодня идет фактически о кардинальном преобразовании всей нашей экономики, которое должно привести к технологическому суверенитету России», — сказал он, подчеркнув, что недопустимо, когда зависимость от импорта из западных стран в некоторых отраслях российской экономики доходит до 90%.
«Продукт, выпускаемый в рамках импортозамещения отечественным производителем, должен быть лучше, чем тот, что поступал к нам до сих пор из-за рубежа. В этом, по моему глубокому убеждению, наиглавнейшая задача. То есть нужно добиться не простого замещения импортного продукта на российский, а достичь прорывных историй в каждой области, которые выведут нас на совершенно другой уровень развития», — считает Топилин.
«Надеюсь, что к началу осенней сессии Государственной думы каждому министру будет что сказать по данной теме, отчитаться, как он видит импортозамещение в своей отрасли. По крайней мере, задача такая перед ними поставлена», — заключил глава думского комитета по экономической политике.
Особые экономические зоны (ОЭЗ) в России являются своего рода реперными точками развития экономики, и на сегодняшний день стоит делать ставку на лучшие из них для получения быстрого результата, такое мнение высказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
«Ведь именно у лучших должно все быстро получаться, а сейчас, в условиях кризиса, нам нужен быстрый результат… Лучшим ОЭЗ необходимо создавать сейчас условия для быстрого импортозамещения, поддерживать их льготной ставкой, предоставлять им дополнительные стимулы, давать возможность экспериментировать. Не сомневаюсь, что в этом случае туда потекут капиталы», — подчеркнул он.