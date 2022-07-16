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10:13 (мск), источник: ТАСС

Шойгу поручил исключить возможность ВСУ наносить ракетные удары по мирным городам

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки войск на Украине поручил усилить действия российских военных группировок «Юг» и «Центр» для исключения возможности Вооруженных сил Украины наносить массированные ракетные удары по городам Донбасса и других регионов. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В завершении заслушивания [докладов командующих группировок “Юг” и “Центр”] глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», — заявили в ведомстве.

Шойгу во время инспекции группировки российских войск во исполнение указа президента страны вручил за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.

По информации Минобороны, глава оборонного ведомства на командном пункте «заслушал доклады командующего группировкой “Юг” генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой “Центр” генерал-полковника Александра Лапина, а также других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач».

Это вторая инспекция министра обороны российских войск, задействованных в спецоперации.

Впервые о визите Шойгу в войска, принимающие участие в СВО, российское оборонное ведомство сообщило 26 июня. По информации Минобороны, тогда глава военного ведомства отдельное внимание уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий и созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих. Кроме того, он вручил государственные награды военнослужащим, проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач.

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