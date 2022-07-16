В России из-за санкций упростили регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В правительстве пояснили, что теперь для постановки автомобиля на учет в ГИБДД разрешается не устанавливать устройство вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.
«Однако из-за санкций недружественных государств у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими», — рассказали в кабмине.
Такой порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 г. Предполагается, что к этому времени производители систем вызова экстренных служб перенастроят логистические цепочки.
В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них, в частности, автомобили и запчасти таких марок, как Tesla, Toyota, Land Rover, Jaguar и Rolls-Royce. В июле ведомство скорректировало перечень товаров для параллельного импорта и направило его на регистрацию в Минюст.