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12:04 (мск), источник: Ведомости

В России из-за санкций упростили регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей

Правительство России упростило порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из других стран. Временно отменено требование об использовании устройств вызова экстренных служб, сообщается на сайте кабмина.

Источник: AP 2022

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В правительстве пояснили, что теперь для постановки автомобиля на учет в ГИБДД разрешается не устанавливать устройство вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Прежде обустройство ввозимых машин комплектом такого оборудования было обязательным условием.

«Однако из-за санкций недружественных государств у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими», — рассказали в кабмине.

Такой порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 г. Предполагается, что к этому времени производители систем вызова экстренных служб перенастроят логистические цепочки.

В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них, в частности, автомобили и запчасти таких марок, как Tesla, Toyota, Land Rover, Jaguar и Rolls-Royce. В июле ведомство скорректировало перечень товаров для параллельного импорта и направило его на регистрацию в Минюст.

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