Орешкин увидел шанс экономики выйти на «положительный тренд» к концу года

«Потихонечку маховик экономики раскручивается, объемы кредитования увеличиваются, процентные ставки снижаются. Мы видим, что кредитные портфели банков уже шаг за шагом подрастают (в самые тяжелые периоды, в отдельные недели апреля—мая, они снижались). Все это указывает на то, что маховик экономики заработал. И к концу года мы должны выйти на определенные положительные тренды», — пояснил Орешкин.
Соответственно, растет и выручка бизнеса, пояснил помощник президента.
Ключевой задачей Орешкин назвал построение «суверенной экономики» — той, которая «уверена в своих силах, уверена в себе, которая работает с любыми партнерами, но при этом не зависит от них и неуязвима».
В начале июня президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается закрывать свою экономику, несмотря на санкции. «Если кто-то пытается нас в чем-то ограничить, то они ограничивают сами себя», — добавил он.
Путин напомнил, что закрытая экономика существовала во времена СССР. «Тогда мы сами себя вырезали, создали так называемый железный занавес. Мы сейчас не собираемся этого делать. Мы не будем наступать на те же самые грабли», — заверил он.
Позже, выступая на ПМЭФе, президент назвал открытость одним из ключевых принципов новой экономической политики России. В числе других прозвучали опора на предпринимательские свободы, ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика, социальная справедливость, опережающее развитие инфраструктуры и достижение настоящего технологического суверенитета.
Для выполнения последней цели необходим уход от рыночной промышленной политики, говорил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.