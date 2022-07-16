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15:39 (мск), источник: © РИА Новости

Эр-Рияд допустил возможность увеличить нефтедобычу до 13 миллионов баррелей

ДОХА, 16 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу максимум на три миллиона баррелей в день, заявил наследный принц Мухаммед бен Салман на открытии саммита глав государств Персидского залива и США. Сейчас в королевстве ежедневно добывают по десять миллионов баррелей.

Источник: Reuters

«Саудовская Аравия объявила, что нарастит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки, после чего у нее не будет больше возможностей увеличивать производство», — сказал наследный принц.

Накануне он провел переговоры с президентом США Джо Байденом, который приехал в Эр-Рияд, чтобы просить саудовские власти увеличить нефтедобычу и тем самым сократить мировое потребление российского сырья.

По итогам встречи Белый дом заявил, что Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс рынка нефти в целях устойчивого экономического роста.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих, среди прочего, эмбарго на уголь и нефть.

Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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