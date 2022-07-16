Саудовский принц указал на ошибки США после слов Байдена о Хашкаджи

Накануне Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его лично ответственным за смерть Хашкаджи. Американский лидер также сказал, что не жалеет о предвыборном обещании сделать ближневосточную страну «изгоем» из-за убийства журналиста.
«Королевство предприняло все меры, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем», — приводит Reuters слова принца во время переговоров с Байденом.
Мухаммед бен Салман также заявил, что в 2018 году подобные «ошибки» с журналистами происходили и в других частях мира.
В 2004 году CBS опубликовал сюжет о пытках и издевательствах, которые применяли к заключенным американские военные. Американские СМИ позже публиковали многочисленные фотографии, которые делали сами военные вместе с заключенными во время издевательств.
Она работала на телеканале «Аль-Джазира» и была убита во время рейда армии обороны Израиля в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. «Аль-Джазира» и власти Палестины обвинили в ее убийстве израильских военных. Израиль заявлял, что располагает доказательствами, что в нее стреляли палестинцы.
Журналист Джамиль Хашкаджи с 2017 года жил в США и работал в The Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, признавали власти королевства. Власти Турции, на территории которой произошло убийство, утверждали, что именно Эр-Рияд дал указание устранить Хашкаджи. Наследный принц взял на себя ответственность за смерть журналиста, но говорил, что имеющие отношение к убийству саудовские чиновники действовали без его ведома.
13 июля президент США Джо Байден начал поездку по Ближнему Востоку, где первым посетил Израиль. Перед своим турне американский лидер написал колонку для The Washington Post. Предстоящая поездка в Саудовскую Аравию вызвала критику, признает президент, но она необходима, поскольку США должны «противостоять российской агрессии», а для этого нужно взаимодействовать со странами, которые способны влиять на глобальные процессы. Саудовская Аравия, по его словам, является одной из таких стран.