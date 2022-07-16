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19:20 (мск), источник: РБК

Захарова призвала «сражаться за свои ценности» после фото трансгендеров

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале фото, на котором изображены два человека, совершивших трансгендерный переход — адмирал США Рейчел Левин и заместитель помощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон.

Источник: РИА "Новости"

«Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или все-таки за свои посражаемся?», — написала Захарова.

На фото Левин и Бринтон находятся в посольстве Франции на приеме в честь Дня взятия Бастилии.

Рейчел Левин является адмиралом Уполномоченного корпуса Службы общественного здравоохранения США.

С 2021 года она также занимает должность 17-го помощника главы Министерства здравоохранения США, на этот пост ее выдвинул в январе президент Джо Байден.

Ранее Левин возглавляла систему здравоохранения штата Пенсильвания и руководила в регионе борьбой с пандемией коронавирусной инфекции.

Сэм Бринтон занимает пост заместителя помощника госсекретаря по утилизации отработавшего топлива и отходов в Управлении ядерной энергии Министерства энергетики США с июня 2022 года. До назначения на эту должность Бринтон работал в компании по обращению с ядерными отходами и их захоронению, имеет ученые степени в области ядерной науки и инженерии.

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