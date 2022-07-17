Вучичу посоветовали бежать в Россию после слов о Путине

Гончаренко призвал Вучича бежать в Россию из-за слов о президенте страны Владимире Путине. «Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Вам очень скоро он может пригодиться», — посоветовал он.
Парламентарий добавил, что Сербия «слишком много начала о себе думать» для страны с численностью населения в шесть миллионов. Он пригрозил, что Киев не забудет слов властей балканской республики.
Ранее Гончаренко обещал перевоспитать сербов после слов Вучича о Путине. «Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам», — подчеркнул он.
14 июля Александр Вучич заявил, что Западу следует пойти на условия, которые предложит Владимир Путин. «Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — подчеркнул он. При этом глава государства не уточнил, что именно предложит его коллега. Вучич добавил, что у всего западного мира конфликт с русскими «через украинцев».