Вспышка «неизвестной смертельной болезни» произошла в Танзании Трое человек уже погибли, остальные зараженные находятся под наблюдением врачей
Фоторепортажи
16Производство новых 100-рублевых купюр
12Жители Земли наблюдали «суперлуние»
08:29 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска из региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти прекратить оккупацию областного центра и вывести свои войска.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

Запорожская область на данный момент освобождена более чем на 70%. При этом областной центр город Запорожье находится под контролем украинской армии.

«Запорожье будет освобождено… Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то, что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города», — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, население части Запорожской области, пока еще подконтрольной режиму Зеленского, ждет освобождения и просит «избавить их от оккупации украинских националистов».

Он отметил, что в настоящее время в городе проводятся массовые облавы со стороны боевиков, «а также полицаев и СБУ».

«Призываю жителей города быть острожными. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобождённую территорию. Если такой возможности уже нет — запаситесь продуктами и водой, а также найдите максимально безопасное место в условиях городских боев, к которым ведут Запорожье взявшие в заложники мирное население города террористы Зеленского», — сказал Рогов.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее дал указание нарастить действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы исключить возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Эксперт заявил, что из западного оружия на Украине стреляют солдаты НАТО
Евросоюз решил сократить помощь Украине
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВС России стягивают технику к линии фронта в Донбассе
Российские силы уничтожили цеха по ремонту «Точек-У»
Российская авиация уничтожила до 200 националистов и наемников
Войска России уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, заявили в Минобороны
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь