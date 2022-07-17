Байден не считает правдивыми слова саудовского министра о своем разговоре с кронпринцем

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не считает правдивыми утверждения государственного министра по иностранным делам Саудовской Аравии, согласно которым тот не слышал, как американский лидер заявил наследному принцу королевства, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом глава Белого дома заявил в воскресенье по возвращении из ближневосточного турне.
В пятницу Байден сообщил, что на состоявшейся встрече заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство в 2018 году сотрудничавшего с газетой The Washington Post Хашкаджи. Позднее государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сказал, что не слышал такого разговора. Его слова привел журналист телеканала Fox News.
В воскресенье Байдена попросили уточнить, являются ли правдивыми данные высказывания саудовского министра. «Нет», — ответил американский лидер, слова которого привел пресс-пул Белого дома.
Главу администрации США также спросили, не сожалеет ли он о том, что они с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом приветствовали друг друга ставшим традиционным в условиях пандемии коронавируса соприкосновением сжатых в кулак рук. «Почему вы, ребята, не говорите о том, что имеет значение? Я рад ответить на вопросы, которые имеют значение», — заявил американский лидер журналистам.
Байден также выразил надежду на то, что инфляция в США начнет снижаться. По его словам, в ближайшее время станет ясно, намечается ли такая тенденция.