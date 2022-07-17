Politico узнала об исключении из санкций ЕС на российское золото

Politico уточняет, что оказавшийся в его распоряжении проект еще не одобрили страны — члены ЕС.
15 июля Еврокомиссия предложила новые меры по усилению эффективности уже введенных против России санкций — то, что агентство Reuters назвало «шестым с половиной» пакетом антироссийских мер. Туда вошел и запрет на импорт золота. Кроме того, ЕК решила расширить список товаров двойного назначения, запрещенных ко ввозу в Россию.
До этого сообщалось, что эти меры войдут в седьмой пакет санкций Евросоюза против России. Euractiv в четверг писал, что его могут согласовать в течение недели. По данным издания, планировались также новые санкции против физических и юридических лиц.
Идея запретить импорт российского золота стала обсуждаться незадолго до саммита G7, который прошел в конце июня. В коммюнике стран «семерки» по итогам встречи в Германии говорилось о стремлении сократить доходы Москвы от экспорта золота.
Россия — один из крупнейших экспортеров этого металла. По данным Минфина и ФТС, в прошлом году российские предприятия произвели 346,4 т золота, большая часть продукции (87%) пошла на экспорт, который принес $17,4 млрд, следует из данных Минфина и ФТС.