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Спецоперация на Украине
22:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Украины и главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей генпрокурора страны Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.

Источник: AFP 2022

Как следует из документа, Венедиктову сняли с должности в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения».

Баканов уволен согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, говорится в указе.

24 июня в офисе президента Украины заявили, что Владимир Зеленский не планирует отправлять в отставку Ивана Баканова. До этого о таких планах сообщило издание Politico. По информации источников, президент хотел пойти на такой шаг из-за непрофессионализма Баканова, а также в связи с тем, что некоторые сотрудники СБУ высокого ранга покинули свои посты после начала спецоперации.

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