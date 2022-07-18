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00:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Трасс готова встретиться с Путиным на G20, если станет премьером

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс стала единственным кандидатом в премьеры Великобритании, заявившая о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на G20. Другие кандидаты на вторых теледебатах сказали, что не стали бы встречаться с российским президентом.

Источник: РИА Новости/МИД РФ

«Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», — сказала госпожа Трасс на дебатах (видео опубликовал The Independent).

Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт сказала, что не стала бы встречаться с российским президентом в существующих обстоятельствах, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат считает, что сейчас неправильно садиться за стол переговоров, экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок сказала, что не будет тратить на это время. Бывший министр финансов Риши Сунак напомнил, что на встрече министров финансов G20 бойкотировал участие российской стороны.

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