08:21 (мск), источник: Life.ru
В Нигерии готовы рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР
Нигерия рассмотрит запрос на признание Донецкой и Луганской народных республик, если такой поступит. Об этом сообщил посол страны в России Абдуллахи Шеху.
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«Когда мы подойдём к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они пока не просили нас об этом… Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос», — приводит его слова РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что новые страны пока не сообщали о планах признать ДНР и ЛНР. Решение же КНДР признать независимость ДНР и ЛНР в Кремле воспринимают позитивно, добавил он.