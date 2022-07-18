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08:21 (мск), источник: Life.ru

В Нигерии готовы рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР

Нигерия рассмотрит запрос на признание Донецкой и Луганской народных республик, если такой поступит. Об этом сообщил посол страны в России Абдуллахи Шеху.

Источник: РИА "Новости"

«Когда мы подойдём к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они пока не просили нас об этом… Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос», — приводит его слова РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что новые страны пока не сообщали о планах признать ДНР и ЛНР. Решение же КНДР признать независимость ДНР и ЛНР в Кремле воспринимают позитивно, добавил он.

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