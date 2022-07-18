Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет

«Еще со времен Советского Союза против нашей страны вводились различные ограничения, общее количество которых измеряется, наверное, тысячами, ограничения в самых различных областях. Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет», — сказал Песков в интервью Гостелерадио Ирана, фрагмент которого показал телеканал «Россия 24».
Песков также напомнил, что в России есть пословица, которая звучит примерно так: «Все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче».