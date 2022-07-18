Зеленский не хочет мира, заявила Захарова

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». По его словам, «за стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов».
«Ответ всем, кто упрекает Россию в “неведении переговоров с киевским режимом”. Киевский режим отказался сам. Сегодня это ещё раз подтвердил Кулеба», — прокомментировала Захарова в своем Telegram-канале. По ее мнению, украинский министр иностранных дел не упомянул, что «это не позиция государства Украина, а напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению».
«Но факт подтвержден — Зеленский и сотоварищи (то, что от них осталось) мира не хотят», — резюмирует дипломат.