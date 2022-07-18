Ушаков рассказал об изменении условий для переговоров с Украиной

«Они [переговоры] были прерваны после принципиальной договорённости относительно стамбульских договоренностей. После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов. Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные. Пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств не просматривается», — говорит Ушаков.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что Россия, Украина, Турция и ООН обсуждают механизм создания «зернового коридора» в Черном море. Такой коридор нужен, чтобы безопасно вывозить зерно с соблюдением интересов Москвы и Киева.
13 июля в Стамбуле состоялась первая четырехсторонняя встреча, посвященная «зерновому вопросу», с участием представителей России, Украины, Турции и ООН. По словам Ушакова, стороны договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов. «Кроме того, обусловлено об открытии совместного координационного центра в Стамбуле», — добавил помощник президента РФ.
При этом переговоры по урегулированию ситуации на Украине в настоящее время не ведутся по инициативе Киева. Последний раунд очных российско-украинских переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что страна вернется к переговорам с Россией, когда восстановит контроль над всей территорией страны. В Москве такие условия назвали неприемлемыми.