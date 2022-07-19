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12:36 (мск), источник: Газета.Ру

Супруга Байдена объяснила ошибки мужа

Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден объяснила ошибки мужа на сегодняшнем посту тем, что у него было много надежд и планов, но каждый раз, когда он хотел что-то сделать, приходилось решать насущные проблемы.

Источник: AP 2022

Об этом первая леди сказала во время выступления на сборе средств для Национального комитета Демократической партии, сообщает Fox News.

По словам Байден, никто не думал о том, что Верховный суд США однажды отменит конституционное право штатов на аборты, и никто не верил, что события примут такой оборот (протесты и т. д. — прим.).

Также она отметила случаи массовых убийств с применением огнестрельного оружия в стране. Кроме того, США не ожидали, что Украина и Россия вступят в вооруженный конфликт, добавила супруга президента.

По словам первой леди, скептики прогнозируют проигрыш демократов на промежуточных выборах, этой партии принадлежит Байден. Супруга президента призвала демократов больше работать для достижения успеха.

Таким образом Байден прокомментировала результаты социологического опроса, согласно которым большинство сторонников Демократической партии США не хотят, чтобы Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.

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