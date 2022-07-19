Верховная рада приняла отставку главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой

За увольнение Баканова проголосовало 265 из 450 депутатов, за увольнение Венедиктовой — 264, сообщило украинское издание «Страна.UA».
Одновременно с решением Верховной рады Иван Баканов опубликовал комментарий о своем увольнении на официальной странице СБУ в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Он отметил, что при нем СБУ удалось арестовать украинского оппозиционного политика Дмитрий Медведчука, которого СМИ называют кумом президента России Владимира Путина. «Да, не все из запланированного удалось довести до конца. Имелись и просчеты, причины которых следует анализировать отдельно», — написал он.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия позже прокомментировал отставку Ирины Венедиктовой. По его словам, она продолжит работу в органах государственной власти. «Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу», — написал он в своем Telegram-канале.
17 июля Зеленский подписал указ об их отстранении из-за большого количества государственных изменников среди представителей силовых структур. Комментируя решение, Владимир Зеленский сказал, что «более 60 работников органов прокуратуры и суда остались на оккупированной территории и работают против государства».