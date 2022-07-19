Посол РФ обвинил Лондон в игнорировании судеб пленных наемников в Донбассе

Он отметил, что Лондон до последнего момента не интересовался состоянием попавшего в плен в Донецкой Народной Республике британского наемника Пола Ури, который скончался 10 июля.
«Я, честно говоря, не слышал, чтобы британские власти интересовались судьбой других наемников, которые сейчас находятся в плену. Они уже прошли через суд, подали апелляцию и так далее. Здесь пока никаких действий (со стороны Лондона не предпринималось. — Ред.)», — сказал Келин.
Дипломат также заявил, что Россия не ждет улучшений в отношениях с Великобританией после смены власти. Он подчеркнул, что в Великобритании сложилось широкое антироссийское мнение, которое вряд ли позволит изменить курс.
При этом Келин также выразил сомнение в способности Лондона развязать войну с Москвой. По словам посла, заявления начальника штаба британских ВВС Майка Уигстона о подготовке к возможному прямому конфликту с Россией является трендом:
НАТО в своей новой стратегической концепции объявила Россию основной угрозой, поэтому неудивительно, что второй по старшинству военный повторяет это согласно предписанию.
Ранее, 18 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондон неуместно стремится политизировать и нагнетать ситуацию вокруг скончавшегося в ДНР британского наемника Пола Ури. Она считает, что Великобритания пытается использовать это событие для раздувания медийного скандала и «набора очков» в контексте предвыборной борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании.
О смерти Пола Ури 15 июля сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Она рассказала, что у британца был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии.
В тот же день Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с сообщениями о смерти Ури. МИД королевства также сообщил, что находится в контакте с украинскими властями и семьей погибшего.
Тогда же глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в произошедшем инциденте. По ее словам, Ури был схвачен, когда якобы занимался гуманитарной работой на Украине.
В ДНР при этом отметили, что официального обращения по поводу Ури к республике не было. Министр иностранных дел Наталья Никонорова заявила, что британец участвовал в вербовочной работе, и опровергла его гуманитарную деятельность в Донбассе.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.