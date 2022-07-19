Путин обвинил западные страны в намерении расчленить Сирию

Западные страны во главе с США проводят деструктивную политику в Сирии, поскольку хотят довести дело до расчленения этого государства, заявил президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече глав государств — гарантов астанинского процесса.
Особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях.
В связи с этим важно, чтобы гаранты астанинского процесса предприняли «дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в этих районах и их возвращение под контроль законного правительства Сирии», отметил он. Путин также заявил, что «нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ (запрещена в России) и других экстремистских группировок».
Трехсторонний саммит государств — гарантов астанинского процесса по прекращению гражданской войны в Сирии проходит в Тегеране. До этого президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Ибрахим Раиси провели серию двусторонних встреч.
Во время выступления на саммите Путин заявил, что работа трех стран по разрешению кризиса в Сирии в целом результативна. «Хочу также отметить, что следующий саммит “астанинской тройки” по очередности предполагается провести в нашей стране. И мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России», — резюмировал Путин.
Помимо того что США наращивают число своих военных баз, «они также разворовывают природные ресурсы», заявил Раиси.
Единственный способ обеспечить безопасность сирийских границ — это более активное взаимодействие ее вооруженных сил с дружественными государствами. «Опыт показал, что нарушение территориальной целостности Сирии никак не сможет помочь в борьбе с терроризмом», — отметил президент Ирана.
В начале июня Турция объявила о начале новой операции в регионе, назвав ее целью создание зоны безопасности для защиты от террористов.
Ее целью объявлено урегулирование военного конфликта в Сирии. Страны-участницы регулярно проводят саммиты и принимают решения по урегулированию ситуации.