Трюдо оценил решение Канады вернуть турбину для «Северного потока» Германии

«Решение (о передаче турбины) было сложным, но оно было правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаемся едины», — сообщил Трюдо.
Ранее во вторник в СМИ появилась информация, что поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию возобновятся в четверг, после завершения планового техобслуживания, при этом газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось техобслуживание.
«Северный поток» — основной маршрут поставок газа «Газпрома» в Европу — остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.
При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по «Северному потоку» велись в ограниченном режиме — на уровне 40% от пропускной мощности. «Газпром» объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции «Портовая» для подачи газа в трубопровод. Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания «Северного потока» «Газпром» и вовсе не возобновит поставки по магистрали.