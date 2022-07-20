США выделят Киеву новый пакет военной помощи

«Мы продолжим предоставлять Украине исторические объемы помощи в сфере безопасности», —сказал он. «Позднее на этой неделе администрация объявит о выделении президентом нового пакета вооружений и военной техники для Украины, это будет шестнадцатый по счету такой пакет для поддержки Украины с тех пор, как президент занял свой пост», — проинформировал Кирби.
«Этот пакет будет включать в себя еще больше систем HIMARS <…>, которые украинцы очень эффективно используют для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя, и он также будет включать дополнительные боеприпасы для РСЗО и артиллерийские снаряды», — утверждал Кирби.
О том, что США начнут поставлять Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, американская администрация объявила 1 июня. Тогда эти установки были включены в пакет военной помощи на сумму $700 млн.
Высокомобильная реактивная система залпового огня HIMARS разработана американской компанией Lockheed Martin. Представляет собой установку с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракетой семейства ATACMS (Army Tactical Missile System), которая смонтирована на пятитонное шестиколесное шасси семейства средних тактических автомобилей FMTV (Family of Medium Tactical Vehicle). Для установки создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30−80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса). Ранее в Вашингтоне заявляли, что дальность ракет для передаваемых Украине комплексов HIMARS не будет превышать 80 км.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.