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06:04 (мск), источник: Известия

Норвегия будет досматривать все товары из РФ для Шпицбергена

Россия и Норвегия определились с механизмом транзита грузов на Шпицберген: Осло будет досматривать все товары из РФ для архипелага на предмет соответствия санкциям. Об этом «Известиям» заявил российский генконсул на Шпицбергене Сергей Гущин.

Источник: РИА "Новости"

«Все грузы, пересекающие границу Норвегии, досматриваются норвежской таможней сразу. В том числе на предмет наличия “санкционных товаров”. То есть, это происходит и с грузами треста “Арктикуголь”, следующими описанным выше способом до порта Тромсё и далее в Баренцбург», — пояснил генконсул.

Он подчеркнул: этот способ «‎взаимоприемлемый»‎ и предполагает, что весь процесс транспортировки будут проводить только норвежские компании — автотранспортом от Мурманска до порта Тромсё и оттуда на контейнеровозе до Баренцбурга.

В МИД Норвегии «‎Известиям»‎ подтвердили, что «‎между норвежскими и российскими властями состоялся контакт с целью уточнения процедур ввоза товаров из России на Шпицберген в соответствии с режимом санкций»‎.

«Норвегия присоединилась к санкциям ЕС и внедрила их в норвежское законодательство. Импортер должен обеспечить соблюдение всех правил в отношении каждой конкретной отгрузки», — уточнили в дипведомстве.

29 июня Норвегия не дала разрешение на пропуск российских грузов на Шпицберген, сославшись на ‎пятый пакет санкций ЕС и действующие с конца апреля ограничения. В Совфеде и МИД РФ эти действия назвали нарушением Парижского договора 1920 года, который разрешает хозяйственную деятельность на острове гражданам всех стран — участниц соглашения.

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