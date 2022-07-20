Норвегия будет досматривать все товары из РФ для Шпицбергена

«Все грузы, пересекающие границу Норвегии, досматриваются норвежской таможней сразу. В том числе на предмет наличия “санкционных товаров”. То есть, это происходит и с грузами треста “Арктикуголь”, следующими описанным выше способом до порта Тромсё и далее в Баренцбург», — пояснил генконсул.
В МИД Норвегии «Известиям» подтвердили, что «между норвежскими и российскими властями состоялся контакт с целью уточнения процедур ввоза товаров из России на Шпицберген в соответствии с режимом санкций».
«Норвегия присоединилась к санкциям ЕС и внедрила их в норвежское законодательство. Импортер должен обеспечить соблюдение всех правил в отношении каждой конкретной отгрузки», — уточнили в дипведомстве.
29 июня Норвегия не дала разрешение на пропуск российских грузов на Шпицберген, сославшись на пятый пакет санкций ЕС и действующие с конца апреля ограничения. В Совфеде и МИД РФ эти действия назвали нарушением Парижского договора 1920 года, который разрешает хозяйственную деятельность на острове гражданам всех стран — участниц соглашения.