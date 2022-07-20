Немецкий генерал признал неисчерпаемость ресурсов России

«Благодаря превосходству в артиллерии российская армия продвигается вперед километр за километром», — заявил Маис, призвав остеречься от недооценки армии России.
По его словам, это конфликт «на истощение и изматывание сил», и вопрос в том, как долго Украина сможет продержаться. «Я говорю не о материально-технической части, а о личном составе», — отметил он.
Генерал указал, что российские Вооруженные силы многому научатся в ходе противостояния. «Армия России станет боеспособнее. Кроме того, Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами», — добавил он.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Как сообщили в Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ. Союзные войска полностью выбили украинских силовиков с территории Луганской Народной Республики. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.