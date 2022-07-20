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08:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Кирби: Вашингтон введет против Москвы санкции в случае вхождения районов Украины в состав России

Администрация США не признает присоединение к России украинских территорий, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Он подтвердил готовность Вашингтона ввести в отношении Москвы санкции, если занятые российскими военными украинские территории войдут в состав России.

Источник: AFP 2022

Кирби отметил, что Россия «столкнется с дополнительными санкциям и в еще большей степени станет мировым изгоем, чем сейчас». «Мы видим достаточно доказательств, разведданных и публичных свидетельств того, что Россия намерена попытаться аннексировать дополнительные украинские территории. Если Россия все равно продолжит выполнение планов по аннексии, мы отреагируем быстро и жестко в единстве с союзниками и партнерами», — сказал Кирби на брифинге для журналистов (цитата по телеканалу CBS News).

По его словам, «Россия закладывает основу для аннексии украинской территории, которую она контролирует, что является прямым нарушением суверенитета Украины».

Также Кирби заявил, что на занятой территории хотят провести «фиктивные референдумы о присоединении к России». Он добавил, что российская сторона «рассматривает подробные планы с целью попытки аннексии ряда украинских регионов, включая Херсон, Запорожье и всю территорию Донецкой и Луганской областей». Представитель Белого дома предположил, что референдумы могут состояться позднее в текущем году, возможно, в сентябре.

Российские военные заняли Херсонскую и Запорожскую области весной этого года. Пророссийские власти, которые возглавили эти области, неоднократно говорили о намерении провести среди населения референдум для вхождения в состав России.

Ксения Аскерова

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