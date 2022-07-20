Кирби: Вашингтон введет против Москвы санкции в случае вхождения районов Украины в состав России

Кирби отметил, что Россия «столкнется с дополнительными санкциям и в еще большей степени станет мировым изгоем, чем сейчас». «Мы видим достаточно доказательств, разведданных и публичных свидетельств того, что Россия намерена попытаться аннексировать дополнительные украинские территории. Если Россия все равно продолжит выполнение планов по аннексии, мы отреагируем быстро и жестко в единстве с союзниками и партнерами», — сказал Кирби на брифинге для журналистов (цитата по телеканалу CBS News).
Также Кирби заявил, что на занятой территории хотят провести «фиктивные референдумы о присоединении к России». Он добавил, что российская сторона «рассматривает подробные планы с целью попытки аннексии ряда украинских регионов, включая Херсон, Запорожье и всю территорию Донецкой и Луганской областей». Представитель Белого дома предположил, что референдумы могут состояться позднее в текущем году, возможно, в сентябре.
Российские военные заняли Херсонскую и Запорожскую области весной этого года. Пророссийские власти, которые возглавили эти области, неоднократно говорили о намерении провести среди населения референдум для вхождения в состав России.