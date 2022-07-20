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12:42 (мск), источник: © РИА Новости

Киев хочет согласовать отсрочку выплаты госдолга

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Киев собирается договориться с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на два года, следует из постановления, опубликованного на сайте кабинета министров Украины.

Источник: Reuters

Согласовать перенос погашения облигаций поручили минфину.

«Конечная дата погашения каждых облигаций <…> отсрочивается на срок в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций», — говорится в дополнении к постановлению с условиями, которые нужно согласовать.

Процентный доход по бумагам также планируется перенести на два года, при этом оговаривается, что будет начисляться дополнительный доход.

Как спрогнозировал 11 июля депутат Рады Ярослав Железняк, к концу года госдолг Украины может вырасти до 99 процентов от ВВП, который в свою очередь снизится на 30−35 процентов. По его словам, плановые заимствования выросли в 2,1 раза.

В конце июня Bloomberg сообщало, что украинские власти совместно с МВФ работают над сценариями реструктуризации госдолга. Среди вариантов упоминалось согласование изменений условий выплат и использование заблокированных российских активов в качестве залога.

Так, по оценке агентства, в сентябре Киеву предстоит погасить долговые бумаги и выплатить проценты на общую сумму 1,4 миллиарда долларов. Если Украине удастся внести изменения в условия выплат, то страна избежит дефолта. Как указывали собеседники Bloomberg, для реализации второго варианта с залогом в виде замороженных российских активов сейчас не хватает юридических оснований.

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