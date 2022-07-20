Киев хочет согласовать отсрочку выплаты госдолга

Согласовать перенос погашения облигаций поручили минфину.
«Конечная дата погашения каждых облигаций <…> отсрочивается на срок в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций», — говорится в дополнении к постановлению с условиями, которые нужно согласовать.
Процентный доход по бумагам также планируется перенести на два года, при этом оговаривается, что будет начисляться дополнительный доход.
Как спрогнозировал 11 июля депутат Рады Ярослав Железняк, к концу года госдолг Украины может вырасти до 99 процентов от ВВП, который в свою очередь снизится на 30−35 процентов. По его словам, плановые заимствования выросли в 2,1 раза.
Так, по оценке агентства, в сентябре Киеву предстоит погасить долговые бумаги и выплатить проценты на общую сумму 1,4 миллиарда долларов. Если Украине удастся внести изменения в условия выплат, то страна избежит дефолта. Как указывали собеседники Bloomberg, для реализации второго варианта с залогом в виде замороженных российских активов сейчас не хватает юридических оснований.