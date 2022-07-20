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13:09 (мск), источник: © РИА Новости

Украине не дадут вести переговоры с Россией, заявил Лавров

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Запад не позволит Украине найти дипломатический выход из сложившейся ситуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«У меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат, что “достаточно мы уже наскандалили, посеяли хаоса, теперь можно их предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться”, — отметил министр.

По его словам, США и Великобритания, поставляя Киеву вооружения, пытаются столкнуть Россию с Европой.

То, что их (Украину. — Прим. ред.) буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально накачивают оружием и заставляют его использовать все более и более рискованно, то, что там сидят иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие эти системы — HIMARS и другие — это уже практически не секрет.

Сергей Лавров
 глава МИД РФ

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты «людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

При этом Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для ВСУ будут законной целью Вооруженных сил России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что страны альянса «играют с огнем». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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