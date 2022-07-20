13:04 (мск), источник: ТАСС
Путин согласился возглавить набсовет нового российского движения детей и молодежи
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи.
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С соответствующим предложением к главе государства во время его общения по видеосвязи в среду с финалистами конкурса «Большая перемена» обратилась 13-летняя участница форума Анастасия Глазкрицкая из Санкт-Петербурга. На вопрос школьницы, согласен ли Путин взять движение «под свое крыло», президент ответил: «Согласен, Настя! При такой подаче невозможно отказаться!».
Президент отметил, что дети пока, возможно, знают меньше, чем взрослые, «но они чувствуют острее, они более искренни», поэтому общение детей со взрослыми полезно и для тех, и для других. «Поэтому предложение твое с удовольствием принимаю. Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения, и всем его участникам», — сказал президент РФ.
Ранее в среду участники учредительного собрания российского движения детей и молодежи проголосовали за создание организации.
Президент РФ ранее подписал закон «О российском движении детей и молодежи». В частности, в числе целей такого движения значатся содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, следует из сопроводительных документов. Участниками движения смогут стать дети с шести лет, организацию их воспитания и досуга будут осуществлять взрослые наставники. В целом закон разработан для обеспечения единой государственной политики по вопросам воспитания детей и молодежи в образовательных организациях, объединениях, движениях, сообществах и клубах, а также для «выстраивания непрерывной траектории их развития на основе ценностей российского общества», отмечается в аннотации.