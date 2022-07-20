Лавров: поставки дальнобойного оружия Киеву расширят географию спецоперации

«Президент сказал очень четко, как вы его и процитировали — денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается», — подчеркнул министр.
При этом он напомнил, что во время встречи переговорщиков в Стамбуле в конце марта положение дел в этом вопросе существенно отличалось.
Он указал, что по мере того, как Запад в бессильной злобе или в желании максимально усугубить ситуацию накачивает Украину все более дальнобойным оружием, например, HIMARS, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.
«Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно», — заключил он.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты «людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
В частности, в Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, крупнейший город на побережье Азовского моря Мариуполь, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория Луганской Народной Республики.