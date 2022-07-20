В новый пакет военной помощи США для Украины войдут четыре РСЗО HIMARS

«Мы продолжим находить новые пути, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку храбым мужчинам и женщинам вооруженных сил Украины, и мы продолжим приспосабливать нашу помощь, чтобы убедиться, что у Украины есть технологии, амуниция и огневая мощь, чтобы защищать себя», — сказал господин Ллойд на онлайн-встрече с союзниками Украины (цитата по Reuters).
Накануне Белый дом сообщил, что на этой неделе отправит Украине новый пакет военной помощи, в который также войдут РСЗО HIMARS. Белый дом не уточнял, сколько именно РСЗО войдет в этот пакет.
США поставляют Украине РСЗО HIMARS с 1 июня. Тогда эти установки были включены в пакет военной помощи на сумму $700 млн.