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16:02 (мск), источник: Коммерсантъ

В новый пакет военной помощи США для Украины войдут четыре РСЗО HIMARS

США поставит Украине еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Источник: AFP 2022

«Мы продолжим находить новые пути, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку храбым мужчинам и женщинам вооруженных сил Украины, и мы продолжим приспосабливать нашу помощь, чтобы убедиться, что у Украины есть технологии, амуниция и огневая мощь, чтобы защищать себя», — сказал господин Ллойд на онлайн-встрече с союзниками Украины (цитата по Reuters).

Накануне Белый дом сообщил, что на этой неделе отправит Украине новый пакет военной помощи, в который также войдут РСЗО HIMARS. Белый дом не уточнял, сколько именно РСЗО войдет в этот пакет.

США поставляют Украине РСЗО HIMARS с 1 июня. Тогда эти установки были включены в пакет военной помощи на сумму $700 млн.

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