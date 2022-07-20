18:31 (мск), источник: Daily Storm
Запрет на золото и заморозка активов Сбербанка: ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России
В новый черный список Евросоюза попали также 50 россиян.
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Постоянные представители стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России, заявил представитель Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс. Он включает в себя, в том числе, запрет на экспорт российского золота. Ограничения начнут действовать после публикации черного списка в официальном журнале объединения.
«На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включая запрет на золото, новые (меры) экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц, в том числе политиков, военных лидеров, олигархов, пропагандистов», — написал Пранцкявичюс в своем Twitter.
Как сообщают западные СМИ, ограничения коснутся закупки у России золота в виде полуфабрикатов и лома. При этом на украшения запрет не распространится. Кроме того, под санкции подпадают некоторые товары и технологии двойного назначения, поставки которых в страну запрещены.
Процедуру утверждения новых санкций должны завершить до 11:00 мск 21 июля. В этот день ограничения вступят в силу.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна рассказала, что в новый черный список ЕС попали еще 55 россиян. В их числе могут оказаться члены российского мотоклуба «Ночные волки» и его основатель Александр Залдастанов (Хирург).