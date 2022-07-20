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18:38 (мск), источник: ТАСС

Рейтинг одобрения работы Верховного суда США упал до 38% после решения об абортах

Годом ранее рейтинг одобрения составлял 60%

Источник: AFP 2022

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Показатель общественного одобрения деятельности Верховного суда США жителями страны опустился до 38% после решения судебного органа об отмене федеральных гарантий права на аборт. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса, проведенного Школой права университета Маркетт.

Годом ранее рейтинг одобрения составлял 60%. Авторы исследования указывают на разницу во мнениях между сторонниками Республиканской и Демократической партий США. Среди сторонников демократов, участвовавших в опросе, одобрение достигает 15% по сравнению с 52% в прошлом году. Из приверженцев Республиканской партии 67% ныне одобряют работу верховного судебного органа против 64% годом ранее.

Опрос проводился с 5 по 12 июля среди 1 003 жителей США. Статистическая погрешность составила 4%.

24 июня Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Данное решение означает, что вырабатывать соответствующие нормы теперь придется на уровне отдельных американских штатов. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить касающиеся абортов законы. Против этого традиционно выступают демократы.

Это первый опрос об одобрении работы Верховного суда со дня отмены постановления.

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