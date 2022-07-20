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Спецоперация на Украине
18:40 (мск), источник: Известия

Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине находится на решающей стадии

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что конфликт на Украине подошел к финалу. Глава Пентагона указал, что на этой решающей стадии коллективная поддержка Киева Западом имеет «жизненную важность». С таким заявлением Остин выступил 20 июля на заседании созданной западными странами группы, координирующей оказание военной помощи Украине.

Источник: AFP 2022

«Речь идет о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной. “…” Группа продолжит находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки вооруженных сил Украины», — заявил глава Пентагона.

29 июня зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский указал, что спецоперация будет продолжаться до выполнения поставленных Москвой целей. Как уточнил дипломат, речь идет о прекращении обстрелов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны боевиков Украины и снижении исходящей от государства угрозы для России и населению территорий Донбасса.

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Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня заявил, что снабжение Киева тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое на Украину, будет законной целью для российских военных.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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