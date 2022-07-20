В ФРГ сообщили о снижении заявки «Газпрома» на поставки по Nord Stream

Прокачка по обеим ниткам «Северного потока-1» была приостановлена с 11 июля. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, трубопровод ушел на плановый ремонт, который завершится 21 июля. После этого газопровод возобновит работу, но не на полную мощность, а на ту, что была до 11 июля, говорили источники Reuters.
К моменту ухода на плановый ремонт прокачка по «Северному потоку» была снижена. С 14 июня ее сократили с 167 млн до 100 млн куб. м в сутки, а на следующий день — до 67 млн куб. м. Снижение поставок «Газпром» объяснил тем, что немецкая компания Siemens не вернула турбину после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций.
После просьбы Германии, в которой сложилась напряженная ситуация с газом, Канада согласилась вернуть турбину. Оттава, чтобы не нарушать своих санкций, передаст ее Берлину, а тот — Москве. 18 июля источники «Коммерсанта» сообщили, что агрегат уже отправили на самолете в Германию. Однако «Газпром» спустя два дня отметил, что так и не получил от Siemens документы, которые позволили бы вывезти турбину.
В Евросоюзе, Германии, и в самой Siemens сочли, что «Газпром» сократил поставки по политическим причинам, а не из-за технических проблем. В Кремле же неоднократно подчеркивали, что Москва не использует газ в качестве политического инструмента и «весьма и весьма аккуратно относится своему реноме ответственного поставщика».