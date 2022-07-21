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01:52 (мск), источник: ТАСС

ЕС объявил о выделении еще €500 млн на закупки оружия Украине

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. ЕС принял окончательное решение о выделении Украине пятого транша в €500 млн из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине. Об этом заявил в среду в Брюсселе глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Источник: Reuters

«На заседании Контактной группы по Украине на министерском уровне страны — члены ЕС договорились мобилизовать пятый транш военной помощи в €500 млн для дальнейшей поддержки украинских вооруженных сил, — заявил он. — ЕС остается твердо сконцентрирован на оказание помощи Украине вместе со своими партнерами».

Политическая договоренность о выделении этих денег была достигнута 18 мая на встрече глав МИД ЕС.

Таким образом с марта 2022 года ЕС уже выделил на оказание военной помощи Киеву €2,5 млрд. Эти деньги используется в качестве компенсации странам ЕС, которые поставляют свое оружие Украине, будь то старая, снятая с вооружения техника или новые заказы современных военных средств.

Как ранее сообщил европейский дипломатический источник в Брюсселе эти €2,5 млрд были выделены из бюджета ЕС на весь семилетний бюджетный период Евросоюза 2021 — 2027 годов, однако внешнеполитическая служба ЕС работает над привлечением новых средств.

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