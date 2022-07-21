ЕС объявил о выделении еще €500 млн на закупки оружия Украине

«На заседании Контактной группы по Украине на министерском уровне страны — члены ЕС договорились мобилизовать пятый транш военной помощи в €500 млн для дальнейшей поддержки украинских вооруженных сил, — заявил он. — ЕС остается твердо сконцентрирован на оказание помощи Украине вместе со своими партнерами».
Политическая договоренность о выделении этих денег была достигнута 18 мая на встрече глав МИД ЕС.
Таким образом с марта 2022 года ЕС уже выделил на оказание военной помощи Киеву €2,5 млрд. Эти деньги используется в качестве компенсации странам ЕС, которые поставляют свое оружие Украине, будь то старая, снятая с вооружения техника или новые заказы современных военных средств.
Как ранее сообщил европейский дипломатический источник в Брюсселе эти €2,5 млрд были выделены из бюджета ЕС на весь семилетний бюджетный период Евросоюза 2021 — 2027 годов, однако внешнеполитическая служба ЕС работает над привлечением новых средств.