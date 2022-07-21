В России хотят увеличить налоговый вычет за квартиру

Последний раз лимит увеличивали в 2008 году — с 1 млн до 2 млн рублей, но с тех пор цены на жилье в России в среднем выросли на 124% (только с марта 2020-го — на 52%), отметил директор компании Ильдар Хусаинов.
Поэтому лимит целесообразно увеличить до 6 млн в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и ряде северных и дальневосточных городов с более высокой средней стоимостью «квадрата», сказал он.
Письмо поступило в аппарат правительства РФ и направлено для проработки в Минфин, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. В министерстве финансов сказали, что получили обращение и рассмотрят предложения в установленном порядке.
«Поддерживаю инициативу увеличить сумму для налогового вычета по НДФЛ при покупке жилья: нужно делать все для того, чтобы повысить уровень доступности жилья для наших граждан, создавать любые благоприятные условия», — заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Повысить лимит вполне возможно, подчеркнул он. Кроме того, оформление налогового вычета необходимо упростить, уверен парламентарий. Сегодня даже при подаче документов онлайн возникает масса вопросов, и иногда заявку приходится переделывать по несколько раз, пояснил Кошелев.